Сколько денег вернул Боранбаев правительству Казахстана

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов прокомментировал вопрос о том, сколько денег вернул правительству бизнесмен Кайрат Боранбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В общей сложности по уголовному делу, по которому был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он добровольно возместил ущерб в размере около 120 млрд тенге. Всего 134,5 млрд тенге. Уголовное дело еще не прекращено, расследуется. Возможно, будут еще какие-то возмещения", - сказал в кулуарах мажилиса зампред АФМ Женис Елемесов.

По его словам, публикации о том, что многие переданные им активы не работающие, некоррректная.

"Все активы переданы, зарегистрированы, в базе данных официально можете посмотреть. Оценочную стоимость всех переданных активов не могу сказать на память. Гостиница работает, можете съездить посмотреть - Comfort Hotel в Астане, да", - резюмировал он.

Напоним, Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 миллиарда тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Изначально бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы, но в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно, и администрация исправительного учреждения представила соответствующие документы и поддержала его ходатайство о досрочном освобождении.

Кроме того, Кайрат Боранбаев перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге и передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.

Поэтому суд заменил осуждённому бизнесмену тюремный срок на ограничение.