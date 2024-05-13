Сколько денег тратят казахстанцы на образование детей

За последний год казахстанцы увеличили свои расходы на образование сразу на 29,1%, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. Судя по результатам выборочных обследований, проведённых Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, годовые расходы одной казахстанской семьи на платные образовательные услуги и всё, что с ними связано, в 2023 году составили 78,6 тыс. тг. Это усреднённая цифра, показатель отличается в городах и аулах на треть: 88,8 тыс. и 56,8 тыс. тг соответственно.

Согласно методологии БНС, выборочные обследования проводятся во всех крупных городах и регионах страны. Опрос проходит только контрольная группа — около 12 тыс. семей — с распространением данных на генеральную совокупность. В связи с тем, что состав казахстанских домохозяйств может сильно отличаться по числу детей, их возрасту и статусу учащихся, представленные усреднённые данные нельзя считать абсолютными для каждой семьи. Однако опросы позволяют использовать результаты для анализа динамики и структуры расходов в относительных значениях.

Динамика затрат казахстанских семей на образовательные услуги показывает, что их объём впервые значительно вырос после провала в период пандемии и связанного с ней дистанционного обучения. На рост повлияла не только инфляция, но и увеличение расходов граждан на отдельные услуги.

В частности, в структуре расходов в 2023 году видно, что большая доля приходится на затраты на детские сады (31,1%). Притом это касается платы не за питание ребёнка в дошкольном учреждении, а именно за пребывание. Эти данные в полной мере отражают проблему казахстанских родителей с устройством подросших малышей в детсады. Обобщённая информация министерства просвещения РК за апрель 2024 года свидетельствуют о том, что охват детей в возрасте 2–6 лет дошкольным воспитанием составляет 91%. За счёт неплохой обеспеченности местами в регионах эта средняя по стране цифра сглаживает тот острый дефицит, который наблюдается в мегаполисах. Например, в столице в прошлом году в очереди стояли 45 тыс. маленьких казахстанцев. Список этот сокращается очень медленно, даже несмотря на программу государственного финансирования частных детсадов.

Профильное ведомство отчиталось об открытии за первый квартал текущего года 125 детских садов. Но усилий чиновников недостаточно, чтобы полностью закрыть проблему и обеспечить всех детей (в том числе тех, кто ходит в частные сады) равными правами на бесплатное дошкольное воспитание. Именно родители детей, посещающих частные детсады, составляют основу тех казахстанских семей, которые несут серьёзные расходы на дошкольное воспитание. Оказалось, что благодаря субсидированию плата для родителей уменьшается на 20 тыс. тг, однако они вынуждены оплачивать оставшуюся коммерческую часть. Например, для Алматы эта сумма в зависимости от сада может составлять от 60 тыс. до 110 тыс. тг. Впрочем, указанные суммы — не предел для дефицитных на детские сады мегаполисов. По открытым данным с сайтов частных дошкольных учреждений аналитики нашли сады и за 200 тыс., и за 300 тыс. тг в месяц (3,6 млн тг в год). За такую сумму (плюс регистрационный взнос в 200 тыс. тг) с ребёнком будут общаться на английском, проводить дополнительные занятия и развивать его исключительные таланты.

Немногим меньшую долю в структуре расходов на образование (22,9%) в прошлом году также занимали основные "школьные" статьи затрат: заказ формы, покупка учебников, плата за начальное и среднее образование и даже так называемые неформальные траты. Часть из этого списка — вынужденные расходы родителей. Недостаток педагогического внимания, неуспеваемость ребёнка, неудовлетворённость качеством обучения в общеобразовательных школах приводят некоторых родителей к решениям о найме репетиторов, "подтягивании" знаний во время "продлёнки" или переводе ребёнка в частную школу. Все эти услуги, к слову, тоже не дёшевы. Аналитики взяли для сравнения цены в крупных мегаполисах страны, где проблема с местами в детсадах и школах стоит более остро, чем в регионах. Так вот, пребывание школьника в частной образовательной организации в группе продлённого дня обходится жителям Алматы и Астаны в 65–100 тыс. тг за месяц. Посещение частной школы выйдет дороже — от 200 тыс. тг в месяц, или от 2,5 млн тг в год. Верхний предел может быть достижим только для семей с достатком значительно выше среднего — тех, кто может отдавать за учёбу ребёнка в частной школе 11,5 млн тг ежегодно.

Примечательно, что в структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов. Доля "студенческих" трат составляет всего 16,2%. В сравнении с расходами на некоторые частные детсады и школы среднего или элитного уровня платное обучение студента для родителей выходит дешевле. В национальных университетах годовая плата за обучение в текущем учебном году — от 1 млн тг.

Люди стали тратить больше на образование не только из-за особых условий, дополнительных привилегий или уникальных методик. Тот факт, что казахстанцы начали более активно пользоваться платными образовательными услугами, которые государство обязуется предоставлять бесплатно, говорит и об их недостаточных доступности и качестве. Это подтверждают опросы, проведённые по заказу Счётного комитета по контролю за исполнением бюджета. В прошлом году уровень удовлетворённости граждан качеством дошкольного и среднего образования в РК составил 65,4%. За год этот индикатор изменился менее чем на 1 процентный пункт.

Близки к этим результатам и итоги выборочных обследований БНС. Отчёты за 2023 год говорят, что основная оценка качества, доступности дошкольного и среднего образования в Казахстане составляет 7,8–7,9 по десятибалльной шкале. При этом средний класс и малообеспеченные казахстанцы, не имеющие больших возможностей для платного образования, считают ситуацию более неудовлетворительной. Они оценивают доступность и качество на 5,9–7 баллов.