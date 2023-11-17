Сколько денег собрано с водителей Астаны за платные парковки

201 миллион тенге собран с начала 2023 года с водителей Астаны за использование платных парковок. Средства направлены в бюджет города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Денежные средства, оплаченные за платную парковку в 2023 году, составляют 201 миллион тенге, а за весь период – 450 миллионов тенге", - указывается в пресс-релизе.

На сегодняшний день в столице функционируют 7 300 платных парковочных мест. Согласно договору государственно-частного партнёрства количество платных парковок в столице ограничено, не более 10 000 мест. Места для парковок определяются местным исполнительным органом.

С 1 октября 2023 года в субботу, воскресенье и праздничные дни парковки в Астане стали платными. Стоимость парковки составляет 100 тенге в час.

Произвести оплату автовладельцы могут через приложения Kaspi.kz, Homebank, личный кабинет на сайте astanapark.kz, терминалы и сайт "Касса24". Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП или 10 350 тенге.