Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к Олимпиаде

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК рассказал, сколько денег потрачено на подготовку казахстанских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня вся олимпийская форма для национальной сборной и членов делегации, которые поедут на Олимпийские игры, готова, находится на складах в Астане. Мы презентуем её 5 июля. По поводу стоимости не могу озвучить в силу того, что пошив организован за счёт спонсорских средств. Спонсоры пожелали оставить этот вопрос как коммерческую тайну. Но сразу хочу сказать, что и олимпийская спортивная форма, и парадная, и форма для знаменосцев готова", - заявил он.

Траты на подготовку спортсменов спикер скрывать не стал.