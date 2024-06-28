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Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к Олимпиаде

Сегодня, 19:14
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pixabay Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: pixabay

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК рассказал, сколько денег потрачено на подготовку казахстанских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня вся олимпийская форма для национальной сборной и членов делегации, которые поедут на Олимпийские игры, готова, находится на складах в Астане. Мы презентуем её 5 июля. По поводу стоимости не могу озвучить в силу того, что пошив организован за счёт спонсорских средств. Спонсоры пожелали оставить этот вопрос как коммерческую тайну. Но сразу хочу сказать, что и олимпийская спортивная форма, и парадная, и форма для знаменосцев готова", - заявил он.

Траты на подготовку спортсменов спикер скрывать не стал. 

"По поводу затрат на Олимпийские игры, это средства бюджета, поэтому здесь скрывать нечего. Подготовку к Играм национальной сборной ведёт Дирекция развития спорта. Полностью на подготовку национальной сборной и её участие в Олимпийских играх потрачено порядка 980 миллионов тенге", - отметил вице-министр.

 

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