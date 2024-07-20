Сколько денег поступило от платных дорог в 2023 году
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В 2023 году сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог Казахстана составила порядка 31,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
"Эти средства направляются на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, а также на функционирование программного и аппаратного комплекса системы взимания платы, общая протяжённость которых составляет 3 221 километра", – сообщиди в компании.
Собранные средства распределяются по нескольким ключевым направлениям, что позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию и поддержание дорог в надлежащем состоянии. Рассмотрим подробнее основные статьи расходов.
1. Содержание участков:
• работы по текущему ремонту и содержанию платных автомобильных дорог;
• фонд оплаты труда производственного персонала;
• ГСМ;
• услуги техники;
• производственные материалы;
• услуги подрядных организаций;
• содержание производственных баз;
• другие работы и услуги.
2. Содержание программного аппаратного комплекса системы взимания платы:
• услуги по содержанию ПАК СВП;
• фонд оплаты труда производственного персонала.
3. Содержание административно-управленческого персонала:
• фонд оплаты труда;
• другие ТРУ (аренда офисного помещения, командировочные расходы, налоги и обязательные платежи в бюджет и др.).
4. Прочие расходы.
5. Корпоративный подоходный налог в бюджет.
6. Капитальные вложения (закуп дорожно-эксплуатационной техники и оборудования СВП).
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