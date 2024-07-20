Сколько денег поступило от платных дорог в 2023 году

В 2023 году сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог Казахстана составила порядка 31,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

"Эти средства направляются на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, а также на функционирование программного и аппаратного комплекса системы взимания платы, общая протяжённость которых составляет 3 221 километра", – сообщиди в компании.

Собранные средства распределяются по нескольким ключевым направлениям, что позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию и поддержание дорог в надлежащем состоянии. Рассмотрим подробнее основные статьи расходов.



1. Содержание участков:

• работы по текущему ремонту и содержанию платных автомобильных дорог;

• фонд оплаты труда производственного персонала;

• ГСМ;

• услуги техники;

• производственные материалы;

• услуги подрядных организаций;

• содержание производственных баз;

• другие работы и услуги.



2. Содержание программного аппаратного комплекса системы взимания платы:

• услуги по содержанию ПАК СВП;

• фонд оплаты труда производственного персонала.



3. Содержание административно-управленческого персонала:

• фонд оплаты труда;

• другие ТРУ (аренда офисного помещения, командировочные расходы, налоги и обязательные платежи в бюджет и др.).



4. Прочие расходы.



5. Корпоративный подоходный налог в бюджет.



6. Капитальные вложения (закуп дорожно-эксплуатационной техники и оборудования СВП).