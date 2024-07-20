  • 20 Июля, 05:54
  • BAIGENEWS

Сколько денег поступило от платных дорог в 2023 году

Сегодня, 04:50
АВТОР
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АО "КазАвтоЖол" Сегодня, 04:50
Сегодня, 04:50
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Фото: АО "КазАвтоЖол"

В 2023 году сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог Казахстана составила порядка 31,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

"Эти средства направляются на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, а также на функционирование программного и аппаратного комплекса системы взимания платы, общая протяжённость которых составляет 3 221 километра", – сообщиди в компании.

Собранные средства распределяются по нескольким ключевым направлениям, что позволяет обеспечивать эффективную эксплуатацию и поддержание дорог в надлежащем состоянии. Рассмотрим подробнее основные статьи расходов. 
 
1. Содержание участков: 

• работы по текущему ремонту и содержанию платных автомобильных дорог; 
• фонд оплаты труда производственного персонала; 
• ГСМ; 
• услуги техники; 
• производственные материалы; 
• услуги подрядных организаций; 
• содержание производственных баз; 
• другие работы и услуги. 
 
2. Содержание программного аппаратного комплекса системы взимания платы: 

• услуги по содержанию ПАК СВП; 
•  фонд оплаты труда производственного персонала. 
 
3. Содержание административно-управленческого персонала: 

• фонд оплаты труда; 
• другие ТРУ (аренда офисного помещения, командировочные расходы, налоги и обязательные платежи в бюджет и др.). 
 
4. Прочие расходы. 
 
5. Корпоративный подоходный налог в бюджет. 
 
6. Капитальные вложения (закуп дорожно-эксплуатационной техники и оборудования СВП). 

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