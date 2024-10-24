Сколько денег получили лучшие педагоги в Казахстане?

В преддверии Дня Республики в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Лучший педагог-2024". В этом году в нем приняли участие 1750 учителей школ и колледжей, из которых 64 стали лучшими в своей профессии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Главный педагог страны в торжественной обстановке поздравил своих коллег и отметил особую роль учителя в современном обществе. По его словам, ежегодно наши педагоги показывают высокие достижения на международной арене. Как пример, в этом году нашими школьниками завоеваны 26 медалей на самых престижных всемирных предметных олимпиадах, из которых 2 – золотые.

"Государство оказывает колоссальную поддержку, уважение и доверие всему педагогическому сообществу. Накануне еще двое наших педагогов удостоились звания "Қазақстанның Еңбек ері", а сегодня мы собрались, чтобы чествовать лучших педагогов страны. Все эти награды свидетельствует о том, что честный труд педагогов, вносящих неоценимый вклад в благосостояние страны, формирование человеческого капитала и воспитание подрастающего поколения, по достоинству оценен государством и свидетельствует о новом этапе в повышении статуса педагога. И мы должны стать достойным продолжением великих казахских просветителей" — сказал Гани Бейсембаев.

Отметим, победители республиканского конкурса получили свидетельство "Лучший педагог", нагрудный знак "Лучший педагог" и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (более 3,6 млн тенге).

Также на торжественном мероприятии в День Республики ряд заслуженных работников системы просвещения получили государственные и ведомственные награды, в числе которых "Ерен еңбегі үшін", медалями "Еңбек ардагері", нагрудными знаками "Ы. Алтынсарин", "Білім беру ісінің құрметті қызметкері" и др.

Справочно: Конкурс "Лучший педагог" проводится с 2012 года. До настоящего времени лучшими признаны около 700 педагогов, каждому из которых в качестве государственной поддержки предоставлено вознаграждение в размере 1000 месячных расчетных показателей.