Сколько денег нужно для прямого закупа зерна нового урожая в Казахстане

Финансирование весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году планируют довести до 700 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

Сейчас в проекте бюджета предусмотрено 45 миллиардов, дополнительно необходимо еще почти 72 миллиарда тенге. Цифры на заседании правительства представил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Он рассказал о реализации поручений Главы государства, данных на первом Форуме работников сельского хозяйства.

"Для исполнения поручения Президента о начале финансирования в декабре текущего года разработан проект постановления Правительства. Не дожидаясь этого решения, Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 миллиардов тенге. Уже поступили заявки более 500 сельхозтоваропроизводителей. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и саму Аграрную кредитную корпорацию", - отметил вице-министр.

В планах у отрасли и пересмотр системы субсидирования кредитов фермеров. Это, по словам Азата Султанова, позволит снизить риска для агробизнеса, возникающие при отсутствии бюджетных средств. Кроме того будут предусмотрены ограничения на выдачу кредитов при отсутствии финансирования, что позволит не допустить недовольства бизнеса. Остановился спикер и на сохранении урожая.

"Загруженность лицензированных элеваторов составляет 43%. Обеспечена их круглосуточная работа. Всего из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 миллиона тонн зерна, в том числе 5,2 миллионов тонн пшеницы. Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров. Для оказания регулирующего воздействия на рынок, Продкорпорция закупает зерно у фермеров. По форвардным контрактам этого года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 миллиона тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тысяч тонн зерна или 46%", - рассказал Азат Султанов.

Исполняя поручение Главы государства, в стране начнут и прямой закуп зерна нового урожая, подчеркнул спикер. На первом этапе, за счет средств из резерва правительства в сумме 10 миллиардов тенге предлагается закупить 150 тысяч тонн продукции по рыночной стоимости.

"Для более масштабного выкупа требуется дополнительное финансирование в размере 75 миллиардов тенге. Продолжается работа по перемещению и продаже зерна для высвобождения элеваторов к приему урожая. Так, за 10 месяцев года КТЖ перевезено 7,9 миллионов тонн зерновых грузов, из которых 1,9 миллионов тонн внутри страны и 6 миллионов тонн - на экспорт. В период с августа по октябрь перевезено 3 миллиона тонн, из них экспортировано 2,4 миллиона, в том числе Продкорпорацией вывезено порядка 320 тысяч тонн зерна", - рассказал Азат Султанов.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил не допустить обвала цен на собранный урожай.