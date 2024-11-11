Сколько через год будет стоить доллар в Казахстане?

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опросил профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в ноябре 2024 года. В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФК.

В публикации ассоциации представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам:

стоимость нефти марки Brent;

стоимость доллара США против казахстанского тенге;

мнфляция;

ВВП;

базовая ставка НБРК.

Резюме: