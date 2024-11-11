Сколько через год будет стоить доллар в Казахстане?
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Сегодня, 10:40Сегодня, 10:40
137Фото: BaigeNews.kz
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опросил профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в ноябре 2024 года. В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФК.
В публикации ассоциации представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам:
- стоимость нефти марки Brent;
- стоимость доллара США против казахстанского тенге;
- мнфляция;
- ВВП;
- базовая ставка НБРК.
Резюме:
- Более чем двукратное ускорение месячной инфляции (с 0,4% в сентябре до 0,9% в октябре) и высокая амплитуда её изменений будут препятствовать возобновлению цикла снижения базовой ставки.
- Большинство экспертов финрынка (75%) считают более вероятным исходом предстоящего 29 ноября заседания НБРК сохранение ставки на отметке 14,25%. Оставшаяся часть (25%) допускает снижение до 14,0%.
- С ускорением наблюдаемого показателя ИПЦ восприятие будущей инфляции ухудшилось. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 8,4% с 8,1% в октябре.
- На этом фоне двухзначное значение базовой ставки сохранится на горизонте следующих 12 месяцев и может составить 13% (тек. 14,25%).
- Таким образом, реальная процентная ставка в экономике через год может составить 4,5% против текущего более высокого значения в 5,75%.
- Снижение реальной ставки, пересмотр вниз цен на нефть, продолжающийся рост импорта (реализация инфраструктурных проектов), крупные выплаты по внешнему долгу (в 2025 г. предстоят погашения по еврооблигациям Минфина на 2,5 млрд долларов) могут оказать давление на курс нацвалюты: через год пара USDKZT может вырасти до 507,1 тенге за доллар (+3,1% к текущему).
- Однако на горизонте следующего месяца возможно ее укрепление до 487,1 тенге (тек. 491,8 тенге) на фоне прохождения квартального налогового периода и повышенных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда (~1,5 млрд долларов в ноябре).
- Через год стоимость барреля Brent прогнозируется на отметке в 77,4 долларов (месяцем ранее — 78,9) на фоне ожиданий увеличения предложения сырья со стороны США и ОПЕК+, негативного влияния высоких ставок в мировой экономике на нефтяной спрос.
- Более низкие цены на энергоресурсы, высокие процентные ставки и инфляция, потенциальное ухудшение торговых отношений между крупными экономиками мира могут негативно отразиться на росте экономики РК: прогноз по росту ВВП через год ухудшился до 4,3 с 4,4% ранее (4% за 9М24).
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