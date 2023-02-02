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Сегодня, 08:47
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119Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве
В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровнее – 1 444 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
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