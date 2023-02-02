Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровнее – 1 444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: