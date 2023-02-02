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  • Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:47
119
Сегодня, 08:47
119
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве

В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровнее – 1 444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 08:47
119
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