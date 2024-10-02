Сколько человек в Казахстане зовут Атом
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
46Фото: baigenews.kz
В Бюро нацстатистики рассказали, что в Казахстане проживает пять человек по имени Атом, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно последним данным, cамому младшему из них три года, старшему — 66 лет. Носители этих имён проживают в Акмолинской, Костанайской областях и Алматы и Астане.
Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом": Атомжан — два человека, Атомбек — шесть человек, Атомвек — два человека, Атомтай — один.
80 процентов носителей этих имён старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет.
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