Сколько человек в Казахстане носят имя Астана

В преддверии Дня столицы Бюро нацстатистики поделилось данными о численности населения в главном городе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На 1 июня в Астане проживали 1 464 415 человек, из которых 696 234 - мужчины и 768 181 - женщины.

"Ожидаемая продолжительность жизни в Астане - 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин. Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак - 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин. Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 года - 19,5 на 1000 человек", - сообщили в бюро.

В столице проживает 21 человек старше 100 лет. Это 15 женщин и шесть мужчин.

Кроме того, стало известно, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана, 17 из них мужчины. Казахстанцев с данным именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Также есть ряд имен, имеющих в составе название столицы. Это - Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.