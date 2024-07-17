Сколько человек в Казахстане сдадут декларацию в 2024 году

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова, рассказала, сколько человек сдадут в этом году декларацию о доходах и имуществе, передаёт BaigeNews.kz.

"Всеобщее декларирование с 2021 года вводится поэтапно. В 2024 году, с этого года, у нас уже третий этап стартовал. Заходит в систему всеобщего декларирования бизнес: руководители, учредители, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Хотелось бы отметить, что именно те, кто был зарегистрирован на 1 января 2024 года. То есть если сейчас кто–то зарегистрировался в качестве ИП, допустим, даже 2 января 2024 года, он не попадает в третий этап всеобщего декларирования, они будет сдавать в четвертом этапе, то есть в 2025 году", - сообщила Дина Кусаинова.

В целом, по ее словам, системой всеобщего декларирования планируется охватить 14 млн человек. В этом году входные данные должны предоставить порядка 2,4 млн человек.

Декларация предоставляется до 15 сентября 2024 года по месту прописки.