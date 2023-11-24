Сколько человек получили убежище в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане проживает 325 беженцев из 5 стран. Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, в республике проживает 325 беженцев из Афганистана, Украины, Узбекистана, Сирии и КНР. Они обеспечены защитой по невыселке из страны.

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

В рамках выполнения международных обязательств по работе с беженцами при Министерстве труда и социальной защиты населения РК действует рабочая группа по имплементации норм национального законодательства с положениями Конвенции. В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций и эксперты международного сообщества, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Рабочей группой выработаны предложения по предоставлению беженцам доступа к медицинской помощи, образованию и социальной помощи наравне с постоянно проживающими иностранцами на территории Республики Казахстан. Данные предложения находятся на рассмотрении у заинтересованных государственных органов.