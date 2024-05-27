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Сколько человек отбывают наказание в тюрьмах Казахстана рассказали в МВД

Сегодня, 16:14
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, сколько человек отбывают наказание в тюрьмах Казахстана, передаёт  BaigeNews.kz.

"На сегодня в стране функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 37 тысяч лиц, из которых 32 тысячи осуждённых и пять тысяч следственно-арестованных", - сообщил Шынгыс Алекешев.

По его данным, в закрытых колониях работают свыше 11 тысяч человек. В основном они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, а также изготовлении хлебобулочных изделий.

"Трудоустройство осуждённых способствует их подготовке к дальнейшей социальной адаптации в обществе. Кроме того, оно помогает погашать иски по причинённому преступлением материальному ущербу, выплачивать алименты, а также оказывать финансовую поддержку родственникам. Отдельное внимание уделяется обучению осуждённых. В 44 учреждениях проводится профессиональная подготовка по 35 наиболее востребованным рабочим специальностям. Это плотники, маляры, штукатурщики, швеи, пекари и другие. По таким направлениям обучаются около трёх тысяч лиц", - резюмировал официальный представитель МВД РК.

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