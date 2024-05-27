Сколько человек отбывают наказание в тюрьмах Казахстана рассказали в МВД

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, сколько человек отбывают наказание в тюрьмах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня в стране функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 37 тысяч лиц, из которых 32 тысячи осуждённых и пять тысяч следственно-арестованных", - сообщил Шынгыс Алекешев.

По его данным, в закрытых колониях работают свыше 11 тысяч человек. В основном они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, а также изготовлении хлебобулочных изделий.