main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Qazaqstan TV Вчера, 23:23
311
Вчера, 23:23
311
Фото: Qazaqstan TV

Сколько человек накажут за правонарушения в день выборов

Представители Генеральной прокуратуры и МВД подвели итоги работы на прошедших выборах в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной. Всего с избирательных участков удалено 57 граждан. Справочно: Астана - 21, Актюбинская - восемь, Карагандинская - семь, Алматы и Кызылординская - по четыре, Акмолинская и СКО, Алматинская, Жамбылская - по два, Шымкент, Туркестанская, Павлодарская область, Жетысу и Улытау - по одному. При исполнении актов об удалении сотрудниками полиции нарушений прав граждан не допущено", - сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. 

В течении дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц. Их противоправные деяния квалифицированы по трём статьям Кодекса об административных нарушениях. Так, в отношении 15 членов избирательной комиссии составлены протоколы о нарушении статьи 110 КоАП по причине выдачи ими избирательных бюллетеней гражданам для голосования за других. По статье 108 КоАП составлены протоколы в отношении шести лиц и по статье 102 - в отношении четырёх лиц.

"Из них к текущему моменту 15 лиц уже привлечены к административной ответственности. В отношении остальных 10 виновных принимаются меры по сбору материалов. Ни один факт нарушения не останется без внимания и реагирования. В день голосования в органы прокуратуры поступило 66 обращений, касающихся выборов. В основном авторы обращений сообщали о возможных нарушениях, связанных с ведением отдельными участниками избирательного процесса предвыборной агитации в период запрещения. Из них 39 обращений по компетенции перенаправлены в уполномоченные госорганы, по 19-ти даны ответы разъяснительного характера, по одному лицу в ЗКО привлечено за незаконную агитацию. Ещё семь обращений находятся на рассмотрении", - рассказал начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамат Саргазин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы 2023 #выборы в мажилис #прокуратура #МВД #нарушение
Артём Волков Журналист
Вчера, 23:23
311
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх