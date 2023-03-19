Сколько человек накажут за правонарушения в день выборов

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Представители Генеральной прокуратуры и МВД подвели итоги работы на прошедших выборах в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной. Всего с избирательных участков удалено 57 граждан. Справочно: Астана - 21, Актюбинская - восемь, Карагандинская - семь, Алматы и Кызылординская - по четыре, Акмолинская и СКО, Алматинская, Жамбылская - по два, Шымкент, Туркестанская, Павлодарская область, Жетысу и Улытау - по одному. При исполнении актов об удалении сотрудниками полиции нарушений прав граждан не допущено", - сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

В течении дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц. Их противоправные деяния квалифицированы по трём статьям Кодекса об административных нарушениях. Так, в отношении 15 членов избирательной комиссии составлены протоколы о нарушении статьи 110 КоАП по причине выдачи ими избирательных бюллетеней гражданам для голосования за других. По статье 108 КоАП составлены протоколы в отношении шести лиц и по статье 102 - в отношении четырёх лиц.