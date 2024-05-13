Сколько будут выплачивать за причинение вреда здоровью и жизни пациентов в Казахстане

Разработаны правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, передаёт BaigeNews.



Субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности. При этом медработники должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике.



Договор заключается ежегодно согласно перечню специальностей и специализаций, утвержденному МЗ РК, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.



Страховым случаем признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.



Размер страховой выплаты составит:

за вред повлекший повлекший установление инвалидности:

третьей группы, – 500 МРП;

второй группы, – 600 МРП;

первой группы, – 800 МРП;

ребенка с инвалидностью, – 500 МРП;

за вред, повлекший смерть пациента, – 3 000 МРП;

за вред без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП.



Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 27 мая 2024 года.