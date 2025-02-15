Недавно футбольный клуб "Челси" официально объявил о подписании контракта с 16-летним казахстанским талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро. Владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал в интервью Sports.ru, сколько будет получать игрок в английском гранде, передаёт BaigeNews.kz.

Сатпаев присоединится к лондонскому клубу летом 2026 года, подписав контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон. До этого времени он останется в "Кайрате", где будет работать с тренером "Челси" по индивидуальной программе.

По данным Sports.kz, зарплата Дастана составит около 14 тысяч фунтов в месяц, из которых 12 тысяч будут переводиться на родительский счет и станут доступны только после достижения им 22 лет.

Дастан Сатпаев уже проявил себя на молодежном уровне, забив 27 голов и сделав 9 ассистов в 28 матчах за команду U18 "Кайрата". В сборной Казахстана U17 он является капитаном и забил четыре мяча в 10 матчах2.

Этот переход стал знаковым событием для казахстанского футбола и примером для молодых игроков по всей стране. Клуб "Челси" следил за Дастаном с 14 лет и теперь готов помочь ему развиваться и достигать новых высот в своей карьере

До лета 2026 года Дастан продолжит выступать за "Кайрат", поскольку его трудоустройство в Великобритании возможно только после достижения совершеннолетия.