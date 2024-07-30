Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, сколько будет стоить проезд по трассе "Караганда – Балхаш", передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства сообщил, что на сегодня на 80 процентов завершены отдельные участки автодороги.

"Уже сдали четыре участка, общая протяжённость 363 километра. Сейчас стоимость проекта 317 миллиардов тенге - это заёмные средства, дорогу закончим до конца года. Тариф считаем, исходя из того, чтобы, во-первых, содержать эту дорогу, во-вторых, чтобы мы часть могли направлять на погашение займа. Полагаю, что если традиционно у нас был один километр для легковых авто в районе 1,2 тенге, то оно будет значительно выше, но не ниже двух тенге за километр", - заявил министр.