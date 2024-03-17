Сколько боксёров из Казахстана вышло в финал турнира в Сербии

Казахстанские боксёры провели полуфинальные бои на турнире "Белградский победитель" в столице Сербии, по итогам которых стало известно количество финалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в финале турнира будут представлять восемь боксеров: Ернур Кайрат (48 кг), Санжар Ташкенбай (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Данияр Рахимбердинов (92 кг) и Олжас Бокаев (+92 кг).

Напомним, изначально в заявке мужской сборной Казахстана по боксу на турнир в Белграде было двенадцать спортсменов — до финала не смогли добраться четверо: Оразбек Асылкулов (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Ерасыл Танкай (63,5 кг) и Темирлан Мукатаев (86 кг).