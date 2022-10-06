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Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине
В Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, сколько в Казахстане собственников дорогого жилья и размер налогов, которые они заплатят за имущество в этом году, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Комитета, на данный момент по налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала ставок в зависимости от стоимости, определяемой НАО "Правительство для граждан" для его исчисления. Аналогично установлена прогрессивная шкала на транспорт в зависимости от объёма двигателя.
Так, за 2021 год сумма налога на имущество 3,8 миллиона физических лиц составила 15,3 миллиарда тенге.
В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО "Правительство для граждан", основное количество налогоплательщиков – три миллиона человек или 78,4 процента, являются владельцами имущества стоимостью до четырёх миллионов тенге.
Вместе с тем, имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Так, количество владельцев недвижимого имущества, стоимостью свыше 100 миллионов тенге составило 720 человек, которым в целом начислено 610 миллионов тенге налога на имущество. В среднем около 850 тысяч тенге каждому. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек или 90,1 процента.
При этом, в КГД напомнили, что оценочная и рыночная стоимости недвижимости обычно отличаются.
Отметим, что после Послания Главы государства народу Казахстана первого сентября в Минфине для перезагрузки фискального регулирования в 2023 году планируют подготовить новый Налоговый кодекс.
"В рамках налоговой реформы рассмотрят возможность введения так называемого "налога на роскошь", взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учётом мирового опыта", — говорится в сообщении.
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