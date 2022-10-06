Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине

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В Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, сколько в Казахстане собственников дорогого жилья и размер налогов, которые они заплатят за имущество в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Комитета, на данный момент по налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала ставок в зависимости от стоимости, определяемой НАО "Правительство для граждан" для его исчисления. Аналогично установлена прогрессивная шкала на транспорт в зависимости от объёма двигателя.

Так, за 2021 год сумма налога на имущество 3,8 миллиона физических лиц составила 15,3 миллиарда тенге.

В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО "Правительство для граждан", основное количество налогоплательщиков – три миллиона человек или 78,4 процента, являются владельцами имущества стоимостью до четырёх миллионов тенге.

Вместе с тем, имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Так, количество владельцев недвижимого имущества, стоимостью свыше 100 миллионов тенге составило 720 человек, которым в целом начислено 610 миллионов тенге налога на имущество. В среднем около 850 тысяч тенге каждому. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек или 90,1 процента.

При этом, в КГД напомнили, что оценочная и рыночная стоимости недвижимости обычно отличаются.

Отметим, что после Послания Главы государства народу Казахстана первого сентября в Минфине для перезагрузки фискального регулирования в 2023 году планируют подготовить новый Налоговый кодекс.