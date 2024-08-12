Сколько безработных в Казахстане рассказали в Бюро нацстатистики

Сколько человек трудятся в Казахстане и сколько не могут найти работу, рассказали в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

По данным за второй квартал, в различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 миллиона человек, из них по найму работали 7 миллионов человек (75,9%), самозанятые – 2,2 миллиона человек (24,1%).

По сравнению со 2 кварталом 2023 года, общая занятость выросла на 75,3 тысячи человек.

"Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (16,8%), образования (13%), промышленности (12,6%) и сельского хозяйства (11,5%)", - сообщили в бюро.

Официально на конец июня 2024 года в органах занятости зарегистрированы в качестве безработных 314 тысяч человек.