Сколько беженцев проживает в Казахстане
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301 беженец получил убежище в Казахстане. Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.
На сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище и 301 беженец. Большинство из них проживают в Алматы и Алматинской области.
"Лицам, ищущим убежище, и беженцам в нашей республике предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь, согласно действующему законодательству. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличии от других иностранцев им не требуется получения разрешения местного исполнительного органа на осуществление трудовой деятельности", - информирует ведомство.
Законодательство Казахстана обеспечивает право всех детей, в том числе детей беженцев и лиц, ищущих убежище, на получение дошкольного, начального, общего среднего образования – на бесплатной основе, а также высшего и послевузовского образования – на конкурсной основе.
Беженцы вправе ходатайствовать на получение постоянного места жительства и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставления справок о несудимости в стране происхождения.
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