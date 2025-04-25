В Северо-Казахстанской области предпринимаются усиленные меры по предотвращению паводка в связи с подъёмом уровня реки Есиль в районе села Тепличное Кызылжарского района. На берегах реки активно ведутся работы по укреплению защитного вала, чтобы избежать подтопления жилых домов. Несмотря на повышенный уровень воды, угрозы для населения на данный момент нет - ситуация находится под полным контролем оперативных служб.

На месте работает министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Чингис Аринов. Он лично координирует действия всех служб, контролирует ход укрепительных работ и обеспечивает эффективное взаимодействие между подразделениями МЧС, МВД, Национальной гвардии и местными органами власти. Все противопаводковые мероприятия проходят в усиленном режиме.

В операции задействовано свыше 1 600 человек, 101 единица техники, а также специализированное оборудование: 28 мотопомп и 23 плавсредства. Проводится откачка воды, усиление береговых укреплений, осуществляется круглосуточный мониторинг гидротехнических сооружений и уровня воды в реке.

МЧС Казахстана подчёркивает, что экстренные службы продолжают работу в режиме 24/7, внимательно отслеживая развитие ситуации и готовые к оперативному реагированию в случае изменения гидрологической обстановки.

Ранее мы сообщали, что в Акмолинской области ведутся спасательные работы.