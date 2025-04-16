Ход реализации энергетических проектов рассмотрели в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках проводимой работы по исполнению поручений Главы государства первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел совещание с участием министра энергетики Ерлана Аккенженова, председателя АО "ФНБ "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, а также первых руководителей АО "НК "КазМунайгаз", АО "НК "QazaqGaz", АО "Самрук-Энерго" и АО "KEGOC".

Участники совещания доложили о текущем статусе стратегических проектов, таких как строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган и в городе Жанаозен, магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".

В ходе совещания даны соответствующие поручения.