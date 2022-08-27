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kazpravda.kz Сегодня, 11:24
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Фото: kazpravda.kz

Скляр прокомментировал прошение Шукеева об отставке

Первый вице-премьер РК Роман Скляр прокомментировал прошение акима Туркестанской области Умирзака Шукеева об отставке, передаёт BaigeNews.kz.

"Умирзак Естаевич — опытный руководитель. Он долгое время возглавляет различные структуры государственной службы. Его можно назвать политическим тяжеловесом. Решение, которое он принял, совершенно правильное. И закон о госслужбе гласит о том, что при признании вины подчинённого непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что он сделал, это совершенно логично", — сказал Роман Скляр в кулуарах правительства РК.

Умирзак Шукеев подал в отставку после того, как его подчинённого экс-акима Кентау осудили за взятку на 10 лет. Используя служебное положение, он вынудил директора ТОО предоставить ему 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлёк своих знакомых (двух посредников), которые были задержаны при получении денег. 

Один из посредников признан виновным в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Другой посредник признан виновным в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Умирзак Шукеев был назначен акимом Туркестанской области в 2019 года. До этого занимал должность вице-премьера — министра сельского хозяйства. В разные годы был акимом Южно-Казахстанской и Костанайской областей, министром экономики и торговли РК, заместителем руководителя администрации президента РК, акимом столицы, первым вице-премьером, главой госхолдинга "Самрук-Казына". 

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#Коррупция #отставка #Туркестанская область #Умирзак Шукеев #Роман Скляр
Сегодня, 11:24
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Жадра Жулмухаметова Журналист

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