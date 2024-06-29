Скляр проинспектировал ремонт на ТЭЦ в Экибастузе

Первый вице-премьер Роман Скляр побывал с рабочей поездкой в Павлодарской области и проверил, как идёт ремонт на источниках теплоснабженияв Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первому заместителя премьер-министра доложили о расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков №3,4, который увеличит установленные мощности станции в объеме 1 тыс. МВт и производство дополнительных 6,8 млрд кВт.ч/в год.

"Все соответствующие решения, которые были необходимы от Правительства, приняты. Договоренности с производителями оборудования, экспортным финансированием решены, поэтому осенью текущего года приступайте к началу работ", — сказал первый вице-премьер.

Роман Скляр ознакомился с деятельностью ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова". "Восстановление энергоблока №1 с установкой новых электрофильтров" – последний из трех проектов по восстановлению выведенных из эксплуатации энергоблоков. Он реализуется с целью увеличения располагаемой проектной мощности станции до 4 тыс. МВт. На станции в реализации проекта задействовано 1,1 тыс. сотрудников. Подготовка ГРЭС к зимнему периоду ведется по плану.

Фото: primeminister.kz

Также на месте прояснили вопрос с недавней остановкой четырех энергоблоков станции. К сожалению, такие ситуации случаются. Потребители не пострадали, поставка электроэнергии не прекращалась. Роман Скляр поручил тщательно разобраться и принять необходимые меры по снижению рисков.

"Необходимо войти в зиму с надежной нагрузкой насосных установок, максимально сократить износ основного оборудования, принять все необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций", — поручил вице-премьер.

Аким области Асаин Байханов проинформировал о реконструкции крупных тепломагистралей Экибастуза – ТМ-1 и ТМ-3 – общей протяженностью почти 4 км.

"Из резерва Правительства РК выделены 3,6 млрд тенге. Обновление этих сетей позволит улучшить условия для теплоснабжения более 87 многоэтажных домов и более 500 частных, где проживают свыше 8 тысяч человек", — отметил глава региона

В 2023 году проведена реконструкция 5,3 км четырех тепловых магистралей. Кроме того, из резерва правительства были выделены средства на строительство новой тепломагистрали №7/1 протяженностью 3,5 км. Проведены гидравлические испытания, объект введен в эксплуатацию. Испытания в 4 этапа выявили в 2 раза меньше повреждений за счет замены до 70 км сетей в прошлом сезоне.

Роман Скляр пообещал поддержать еще один проект по реконструкции тепломагистрали ТМ-7, подготовительные сметные работы уже проведены. Реконструкция этого сложного участка улучшит параметры теплоснабжения микрорайона №15.

В целом по области ремонтные работы на ТЭЦ и сетях проходит с соблюдением сроков. Впервые в Аксу проводится реконструкция внутриквартальных сетей. До начала сентября завершится ремонт сетей в Павлодаре.

В рамках исполнения поручений Главы государства по комплексному восстановлению инфраструктуры ЖКХ Правительство направило 3,4 млрд тенге на дальнейшую модернизацию Экибастузской теплоэлектроцентрали: капитальный и текущий ремонты четырех котлоагрегатов; строительство магистрали осветленной воды.

Роман Скляр проинспектировал ход проводимых ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ. Руководство предприятия сообщило, что работы идут по графику, в отопительный сезон станция войдет с 7 котлами, 3 котла будут находиться в резерве.

Кроме того, в высоком изношенном состоянии находится трубопровод, обеспечивающий ТЭЦ осветленной водой для гидрозолоудаления. На реализацию проекта по строительству новой магистрали осветленной воды выделены средства и начаты работы. Завершить их планируют в октябре текущего года.

Роман Скляр подчеркнул, что все должно быть выполнено качественно и своевременно, предупредив об ответственности при подготовке к новому отопительному сезону.

Первый вице-премьер ознакомился с инновационным проектом циклично-поточной технологии на разрезе "Богатырь". В ходе масштабного строительства комплекса было использовано более 40 тыс. железобетонных конструкций, произведен монтаж оборудования массой свыше 15 тыс. тонн на площади в 174 тыс. кв. метров. В возведении объектов ЦПТ в течение трех лет были задействованы 430 работников подрядных организаций казахстанских компаний и 30 немецких специалистов.

Цель проекта ЦПТ заключается в обновлении изношенного основного технологического оборудования, обеспечении полного и рационального извлечения запасов угля с глубины 230 метров, что было бы невозможно при использовании прежней железнодорожной технологии.

Также первого вице-премьера проинформировали о ходе жилищного строительства. В 2023 году в Экибастузе были введены в эксплуатацию 3 многоэтажных жилых дома. Всего за 4 года построен 21 МЖД. За счет частных инвестиций строят 3 дома. Имеются готовые проекты на строительство семи пятиэтажных домов.