Скляр проинспектировал подготовку к отопительному сезону в Степногорске и Кокшетау

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с ходом ремонтных работ на источниках теплоснабжения в Степногорске и Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Роман Скляр проверил плановые работы на ТЭЦ Степногорска, обеспечивающей теплом жилой сектор города, поселок Заводской, а также предприятия на территории населенного пункта. На подготовку объекта к отопительному сезону в этом году выделено 7,4 млрд тенге. Проводится демонтаж двух котлоагрегатов, капитальный и текущий ремонт турбогенераторов. По двум турбогенераторам работы завершены.

На ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 7,5 км в текущем году из резерва Правительства выделено 2,7 млрд тенге. Подрядной организацией производится демонтаж и укладка трубопровода. Помимо этого в городе начата реализация проекта по реконструкции 9,6 км тепловых сетей.

Первый вице-премьер поручил обеспечить качество работ и завершение их в сроки для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

В Кокшетау Скляр осмотрел котельные РК-1 и РК-2. За счет выделенных 3,7 млрд тенге из резерва Правительства проводятся работы по ремонту теплоисточников, тепловых сетей, реконструкции разводящей системы пульпопроводов и увеличении дамбы чаши золоотвала.

В областном центре первый вице-премьера ознакомился с ходом строительства двух комфортных школ на 1,5 тыс. ученических мест каждая. На объектах ведутся работы по кирпичной кладке, отделке, устройству наружных и внутренних инженерных сетей, установке оконных блоков.

Роман Скляр отметил, что необходимо обеспечить качественное завершение строительства в установленные сроки.

Первый вице-премьер осмотрел реконструкцию участка дороги по улице М. Габдуллина (от ул. Акана серэ до ул. Уалиханова). Запланировано расширение проезжей части и реконструкция тепловой магистрали от ул. Акана серэ до ул. Наурызбай батыра.

Роману Скляру доложили, что до 1 сентября текущего года планируется выполнить работы по тепловым сетям, ремонт участка завершится в 2025 году.