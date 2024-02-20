Скляр доложил главе кабмина об итогах переговоров с собственниками крупных промышленных предприятий

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на заседании правительства рассказал об итогах встречи с руководителями 50 крупнейших предприятий промышленности и национальных компаний, передаёт BaigeNews.kz.

Роман Скляр сообщил, что поручил руководителями предприятий в ближайшие годы создать новые производства высокого передела, а также увеличить местное содержание в закупках товаров, работ и услуг.

По его словам, компания ERG уже занимается строительством завода горяче-брикетированного железа, а "KAZMinerals" – нового медеплавильного завода. "Казфосфат" и "Казазот" за счет новых производств планируют увеличить выпуск удобрений в два раза. Кроме того, на промышленных площадках Алматы и Костаная начнется изготовление автокомпонентов.

Вице-премьер заявил, что предприятия до 16 марта представят среднесрочные планы развития по созданию новых производств следующего передела, а также новые программы по увеличению закупа продукции отечественных товаропроизводителей.

Как отметил премьер-министр, данное направление является очень важным в условиях необходимости ускоренного развития национальной экономики.

"У нас есть значительные резервы роста за счет увеличения спроса на казахстанскую продукцию. При помощи планомерной и активной работы с предприятиями мы должны максимально загрузить заказами отечественных производителей", — сказал Олжас Бектенов.

Напомним, 9 февраля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь - в добывающих отраслях.