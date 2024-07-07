Склоновые стоки затопили дворы и дома в городе Жанатас Жамбылской области

7 июля в районном центре Сарысуского района из-за обильных осадков в виде дождя произошёл склоновый сток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

В результате подтоплено более 200 дворовых территории и 21 дом, которые расположены в предгорной местности.

По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева на место происшествия оперативно выехали заместитель акима области Канатбек Мадибек, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Арман Токанов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков.

"Из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра отключилось электричество в нескольких сельских округах. Коммунальные службы оперативно выезжают на все вызовы. На данный момент электричество восстанавливают в селе Саудакент Байкадамского сельского округа — пять улиц. Жителям оказывается необходимая помощь", — отмечается в сообщении акимата Жамбылской области.

Ведётся работа по откачке воды. В работах задействовано более 50 сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, 17 единиц техники, 11 мотопомп и дрон. Трасса "Жанатас-Саудакент" закрыта из-за угрозы подтопления.

"Проводится работа по отводу воды из населённого пункта Саудакент с помощью специальной техники. Отметим, что в настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет", — добавили в акимате.

Видео с последствиями дождей опубликовали местные паблики.