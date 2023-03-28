Склон горы загорелся в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар на склоне горы тушили в Алматы. Спасатели просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В 17:55 пожарные расчёты ДЧС Алматы направлены в Медеуский район, где установлено загорание сухостоя на склоне горы на площади 0,7 гектара. Угрозы для жилого сектора не было. Оперативно принятыми мерами ликвидировано загорание и предотвращено распространение огня далее по склону горы. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В ликвидации загорания задействовано 18 человек личного состава и четыре единицы техники.