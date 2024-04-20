  • 20 Апреля, 21:55
  • BAIGENEWS

Складские помещения горели в Кызылорде

Сегодня, 21:38
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:38
Сегодня, 21:38
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Фото: скриншот с видео

Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар произошёл в отдельно-стоящем одноэтажном складском помещении по улице Сужикова. Горели складированные колёса от спецтехники и две хозпостройки. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

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