Складские помещения горели в Кызылорде
Сегодня, 21:38
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Сегодня, 21:38Сегодня, 21:38
65Фото: скриншот с видео
Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Пожар произошёл в отдельно-стоящем одноэтажном складском помещении по улице Сужикова. Горели складированные колёса от спецтехники и две хозпостройки. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
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