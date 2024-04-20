Складские помещения горели в Кызылорде

Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар произошёл в отдельно-стоящем одноэтажном складском помещении по улице Сужикова. Горели складированные колёса от спецтехники и две хозпостройки. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.