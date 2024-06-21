Склад загорелся в ресто-баре Алматы
Сегодня, 11:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
97Фото: скриншот
Алматинские спасатели ликвидировали горение ресто-бара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, 27 человек эвакуировались самостоятельно.
“Сегодня в Медеуском районе в одном из ресто-баров произошло горения склада на площади 30 кв.м. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространения огня. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое