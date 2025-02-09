Пожар на складе ангарного типа потушили в Турксибском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. По уточненным данным произошло загорание утеплителя. Склад был пустой", — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что пострадавших нет.