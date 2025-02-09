  • 9 Февраля, 16:55
  • BAIGENEWS

Склад загорелся в Алматы

Обстоятельства инцидента уточняются.

Сегодня, 15:06
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: скриншот с видео

Пожар на складе ангарного типа потушили в Турксибском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. По уточненным данным произошло загорание утеплителя. Склад был пустой", — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что пострадавших нет. 

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