Склад с зерном сгорел в ЗКО
Сегодня, 16:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
144Фото: МЧС РК
В Уральске пожарные потушили возгорание на складе для хранения зерна, передаёт BaigeNews.kz.
"Подразделения оперативно прибыли в село Меловые горки и ликвидировали огонь на площади 750 квадратных метров, не дав ему распространиться", - сообщили в МЧС РК.
Спасатели призывают предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Падение с высотки в Алматы: одной из погибших школьниц была дочь известного эколога
- Две девочки упали с высотки и разбились в Алматы
- "За скандальное обращение на нас давят" - родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери
- Финалистку конкурса красоты муж измельчил в блендере
- За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО