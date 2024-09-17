Склад с зерном сгорел в ЗКО

В Уральске пожарные потушили возгорание на складе для хранения зерна, передаёт BaigeNews.kz.

"Подразделения оперативно прибыли в село Меловые горки и ликвидировали огонь на площади 750 квадратных метров, не дав ему распространиться", - сообщили в МЧС РК.

Спасатели призывают предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.