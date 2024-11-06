Склад с семечками сгорел в Костанайской области

Спасатели МЧС потушили пожар в сушильной камере в селе Ленино Фёдоровского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

На складе находилось 42 тонны семян подсолнечника.

Несмотря на то, что масличная культура интенсивно горела, выделяя большое количество тепла, возгорание ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

Пострадавших нет.