Склад с похищенным во время Кантара оружием нашли в Астане и Щучинске

В июле-августе 2024 года КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в городах Астане и Щучинске, передаёт BaigeNews.

"В ходе обысков в столице изъяты 2 автомата "Калашникова", похищенных при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске – 7 единиц огнестрельного оружия, 4 пистолета и более 1 500 боеприпасов различного калибра. Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования", - говорится в сообщении КНБ.

Отметим, всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению.

Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.