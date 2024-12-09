Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны провели успешную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Во время ОПМ полицейские остановили автомобиль марки Chevrolet Cobalt под управлением 35-летнего астанчанина. Они обнаружили в машине 11 подозрительных свёртков с порошкообразным веществом. А при обыске квартиры изъяли пластиковые карточки с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков.

Оперативники установили, что мужчина арендовал склад, где было найдено и конфисковано более семи килограммов наркотических веществ.

По словам преступника, он являлся "складом" интернет-магазина и реализовывал наркотики путём закладок. В отношении него зарегистрировано уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и был арестован.

Ранее из незаконного оборота изъято 339 килограммов наркотических веществ, в том числе 20,8 килограмма "синтетики".