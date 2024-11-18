Склад с древесиной загорелся в Алматы

Огонь едва не уничтожил склад с древесиной в Ауэзовском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на территории промышленной базы на улице Цветочная.

"Произошло возгорание открытым пламенем пиломатериалов. Силами пожарных подразделений в кратчайшие сроки снята угроза распространения огня на весь пиломатериал, а также соседние контейнеры со складированной сухой древесиной", - уточнили в МЧС.

Несмотря на высокую пожарную нагрузку, огонь удалось ликвидировать на площади 140 квадратных метров.