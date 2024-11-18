Склад с древесиной загорелся в Алматы
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
138Фото: МЧС РК
Огонь едва не уничтожил склад с древесиной в Ауэзовском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло на территории промышленной базы на улице Цветочная.
"Произошло возгорание открытым пламенем пиломатериалов. Силами пожарных подразделений в кратчайшие сроки снята угроза распространения огня на весь пиломатериал, а также соседние контейнеры со складированной сухой древесиной", - уточнили в МЧС.
Несмотря на высокую пожарную нагрузку, огонь удалось ликвидировать на площади 140 квадратных метров.
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