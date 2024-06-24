Склад полыхает в Усть-Каменогорске
Сегодня, 21:05
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Сегодня, 21:05Сегодня, 21:05
128Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске тушат пожар в складском помещении ангарного типа, передаёт BaigeNews.kz.
"По предварительным данным, происходит горение кондитерских изделий. Обстоятельства инцидента уточняются", - сообщили в МЧC.
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