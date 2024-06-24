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Склад полыхает в Усть-Каменогорске

Сегодня, 21:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорске тушат пожар в складском помещении ангарного типа, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительным данным, происходит горение кондитерских изделий. Обстоятельства инцидента уточняются", - сообщили в МЧC.

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