Склад для хранения строительных материалов горел в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие по повышенному рангу огнеборцы, обнаружив угрозу распространения огня на соседние конструкции, вызвали дополнительные силы и средства. Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята.

Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.