  • 19 Апреля, 09:03
  • BAIGENEWS

Склад для стройматериалов горел в Туркестане

Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Сегодня, 07:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: МЧС РК

Склад для хранения строительных материалов горел в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие по повышенному рангу огнеборцы, обнаружив угрозу распространения огня на соседние конструкции, вызвали дополнительные силы и средства. Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята.

Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. 

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