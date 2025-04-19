Склад для стройматериалов горел в Туркестане
Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Сегодня, 07:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
120Фото: МЧС РК
Склад для хранения строительных материалов горел в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие по повышенному рангу огнеборцы, обнаружив угрозу распространения огня на соседние конструкции, вызвали дополнительные силы и средства. Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята.
Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Подросток подделала документы, чтобы попасть в компьютерный клуб в Костанае
- Токаев и Путин обсудили сотрудничество в энергетической сфере
- Сгенерированное ИИ интервью акима СКО распространяют в Сети
- Редкое явление зафиксировали в нацпарке "Тарбагатай"