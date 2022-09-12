Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере

Фото: instagram.com/@eastkazpolice

62-летнюю пенсионерку задержали сотрудники криминальной полиции в Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

В кладовке у местной жительницы обнаружили 703 патрона калибра 5,6 миллиметров, 37 патронов калибра 20 миллиметров для гладкоствольного ружья, семь коробок с порохом, три мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм.

Женщина заявила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако полицейские установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся.

В отношении горожанки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.