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Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере
62-летнюю пенсионерку задержали сотрудники криминальной полиции в Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
В кладовке у местной жительницы обнаружили 703 патрона калибра 5,6 миллиметров, 37 патронов калибра 20 миллиметров для гладкоствольного ружья, семь коробок с порохом, три мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм.
Женщина заявила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако полицейские установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся.
В отношении горожанки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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