Скидку на товарный газ получат некоторые казахстанцы

В Шымкенте и ЗКО в декабре запускается пилотный проект по поддержке граждан, получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

"В рамках пилотного проекта жители данных регионов, получающие АСП и ЖП, смогут воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис "Социальный кошелёк" на главной странице приложения eGov Mobile. Граждане со статусом АСП и ЖП получат SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе "Социальный кошелек". Для удобства потребителей им достаточно указать в приложении только лицевой счёт адреса проживания. При этом нет необходимости потребителям предоставлять документы на жильё (собственное/ арендуемое)", – сообщили в Минэнерго.

Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Скидка распространяется на объём газа, потреблённого в пределах норм, утверждённых акиматами Шымкента (631 кубометров в месяц) и ЗКО (833 кубометра в месяц).

Пилотный проект будет реализовываться на протяжении пяти месяцев, он ориентирован на цифровизацию и масштабирование на другие регионы.

Подробную информацию и видеоинструкцию можно получить по телефону горячей линии (короткий номер 5169), через WhatsApp или Telegram по номеру +7 771 546-83-90 или на сайте aimaq.kz.