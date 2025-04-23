Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил о том, что ведомство планирует продолжить проект "Социальный кошелек" по оказанию услуги предоставление ваучеров на товарный газ в Западно-Казахстанкой области и Шымкенте, передает BaigeNews.kz.

Проект направлен на поддержку социально уязвимых слоев населения в условиях роста цен на товарный газ. В рамках инициативы получатели АСП и ЖП получают ваучеры на газ с установленными лимитами потребления: 833 м3 в месяц в ЗКО и 631 м3 - в Шымкенте. Объем потребленного газа со скидкой до 24 % составил 2,9 млн м3 на сумму 23,5 млн тенге.

"Положительная обратная связь от получателей подтверждает высокую востребованность сервиса и актуальность его дальнейшего масштабирования по стране. Данный пилотный проект будет завершен в конце апреля 2025 года. В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос о продлении срока пилотного проекта до 30 июня текущего года с последующим масштабированием на все газифицированные регионы страны сроком на 1 год", — сообщил Ерлан Аккенженов.

Вместе с тем, по его словам, в целях обеспечения развития газовой отрасли предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке утверждаются сроком на 5 лет.

Также было отмечено, что при средней предельной оптовой цене на товарный газ в 23 646 тенге за 1 000 м3, национальный оператор субсидирует 10 096 тенге для поставок населению.

Ранее сообщалось, что Минэнерго прогнозирует рост добычи газа в Казахстане.