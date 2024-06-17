"Сказал, что отомстил": жители раскрыли возможные причины кровавой расправы в Павлодаре

Жители дома №53 по улице Муткенова в Павлодаре, где 16 июня произошло жесткое убийство при помощи ножа, рассказали возможные причины произошедшего. По словам горожан, подозреваемый и погибший живут в одной многоэтажке. При этом погибший мужчина двумя годами ранее лишил жизни другого соседа, но по неосторожности, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Во дворе дома по улице Муткенова в мае 2022 года мужчина, возмутившийся из-за мусора, наблюдая из окна, высказал своему соседу претензии. Тот сидел в компании знакомых и распивал спиртное, курил, но бутылки и окурки, якобы, летели мимо урны.

В итоге мужчина вышел к нему на улице и уже стал силой доказывать свою позицию. Он ударил соседа в лицо, тот неудачно упал и ударился головой. Получил серьезную травму, был госпитализирован, а 16 июня, т. е. спустя несколько недель, скончался в больнице. Его обидчика за смерть по неосторожности приговорил к полутора годам колонии.

Меж тем, убийство, совершенное 16 июня 2024 года во дворе этой же многоэтажки напрямую связано с событиями двухлетней давности. По словам соседей, жертвой стал тот самый, уже отбывший наказание за смерть по неосторожности, мужчина.

"Он (подозреваемый в убийстве, - прим.авт) сказал, что отомстил за своего товарища. А в той истории, которая два года назад была, там тогда соседа толкнул вот этот сосед Валера со второго этажа. Мужчина ударился и потом умер. Вот получается, что этот Валера, которого вчера убили, был виноват в смерти. Его судили. Он отсидел за это срок", - рассказала жительница дома №53 по улице Муткенова.

По словам местных жителей, подозреваемый, которого задержали за убийство, частенько выпивал спиртное. При этом, в принципе их дом нельзя назвать образцовым. Периодически случаются различные конфликты в округе и в итоге за последние два года уже два смертельных случая. Вместе с тем, расправу при помощи ножа накануне сосед совершил прямо во дворе на глазах у других прохожих.

"Он спокойно потыкал ему в грудь, в живот. Потом когда Валера упал, он ему еще взял и перерезал горло. Спокойно вытер нож и сел ждать полицию. Тот, который резал живет здесь, на 4 этаже, а погибший жил на втором этаже", - отметила жительница дома.

Меж тем, в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения. На них запечатлен момент убийства. Видно, как жертва пытается отойти от нападающего с ножом соседа, но тот, в свою очередь, продолжает упорно наносить удары. После нескольких ранений, пострадавший падает на землю и подозреваемый, склонившись над ним, перерезает горло. Все это происходит на глазах у десятков свидетелей. Соседи в этот момент стоят рядом и никто не пытается подойти, чтобы прекратить расправу.

В полиции сообщили, что павлодарец, схватившийся за нож, находится в изоляторе временного содержания. По статье "Убийство" санкция предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Вместе с тем, задержанный не пытался скрыться от стражей порядка. После совершения преступления сел на лавочку и стал ожидать приезда полицейских.