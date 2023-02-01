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Сегодня, 20:33
87
Сегодня, 20:33
87

Скаутинг для детей, льготные авиабилеты и система учёта туристов. Как развивается туризм в Казахстане

В Бурабай прошло расширенное заседание коллегии министерства культуры и спорта по вопросам индустрии туризма.

В нём приняли участие представители Администрации Президента РК, Парламента РК, Правительства РК, члены Общественного совета министерства, представители местных исполнительных органов, НПП "Атамекен", бизнес сообщества, АО "НК "Kazakh Tourism", а также общественные деятели.

О чём говорили участники мероприятия, смотрите в материале корреспондента BaigeNews.kz

 

 

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#туризм
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 20:33
87
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