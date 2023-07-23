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instagram.com/skatov_timofey Сегодня, 09:19
187
Сегодня, 09:19
187
Фото: instagram.com/skatov_timofey

Скатова разгромили в полуфинале квалификации турнира в Хорватии

Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (134-я ракетка мира) провёл полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в хорватской Умаге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В игре с представителем Хорватии Йерко Бркичем казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:2. Матч продлился один час и 19 минут. При это игра началась на два часа позже из-за дождя.

Во время игры Скатов не исполнил ни одной подачи навылет и допустил две двойные ошибки, кроме того казахстанец выиграл четыре очка и четыре гейма подряд.

Отметим, что Тимфоей является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (27-я ракетка мира). 

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Сегодня, 09:19
187
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