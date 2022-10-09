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ФТК Вчера, 10:12
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Фото: ФТК

Скатов сенсационно вышел в финал "Челленджера" в Италии

Казахстанец Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 209-е место, в полуфинале "Челленджера" в Парме нанес поражение итальянцу Джанлуке Магеру, который занимает 184-е место в АТР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. За полтора часа игры Скатов три раза подал на вылет и три брейка из трех. 

В финале итальянского турнира казахстанцу предстоит сыграть с победителем матча между чехом Витом Копривой и словаком Йозефом Коваликом.

Отметим, что в этом сезоне уроженец Петропавловска показывает стабильную игру, сыграв в четырех полуфиналах турниров серии "Челленджер". 

В live рейтинге ATP Скатов к сегодняшнему дню уже занимает 174-е место.

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#теннис
Журналист
Вчера, 10:12
735
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