Скатов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лиссабоне

Фото: ФТК

Казахстанец Тимофей Скатов сенсационно победил чемпиона трёх турниров ATP и прошёл в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Лиссабоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале уроженец Петропавловска вырвал победу у бывшей 65-й ракетки мира, француза Бенуа Пера со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

В полуфинале казахстанец сыграет с победителем противостояния между испанцем Карлосом Табернером и итальянцем Марком Чеккинато.