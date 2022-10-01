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  • Скатов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лиссабоне
ФТК Сегодня, 20:12
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Фото: ФТК

Скатов пробился в полуфинал теннисного турнира в Лиссабоне

Казахстанец Тимофей Скатов сенсационно победил чемпиона трёх турниров ATP и прошёл в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Лиссабоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале уроженец Петропавловска вырвал победу у бывшей 65-й ракетки мира, француза Бенуа Пера со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

В полуфинале казахстанец сыграет с победителем противостояния между испанцем Карлосом Табернером и итальянцем Марком Чеккинато.

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#теннис
Журналист
Сегодня, 20:12
111
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