Скатов не смог пробиться в полуфинал турнира в Швеции
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
118Фото: instagram.com/skatov_timofey/
Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов, занимающий 223-е место в рейтинге ATP, неудачно выступил в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала Скатов встретился с португальцем Нуну Боржешем (51-е место) и проиграл ему в двух сетах — 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.
Таким образом, Тимофей Скатов завершил выступление на турнире, а Нуну Боржеш вышел в полуфинал, где сыграет с аргентинским теннисистом Тьяго Агустином Тиранте (121-е место).
Добавим, что призовой фонд турнира в Бостаде составляет 651 865 евро. Победитель соревнований заработает 88 125 евро, а также получит 250 рейтинговых очков.
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