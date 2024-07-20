Скатов не смог пробиться в полуфинал турнира в Швеции

Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов, занимающий 223-е место в рейтинге ATP, неудачно выступил в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала Скатов встретился с португальцем Нуну Боржешем (51-е место) и проиграл ему в двух сетах — 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.

Таким образом, Тимофей Скатов завершил выступление на турнире, а Нуну Боржеш вышел в полуфинал, где сыграет с аргентинским теннисистом Тьяго Агустином Тиранте (121-е место).

Добавим, что призовой фонд турнира в Бостаде составляет 651 865 евро. Победитель соревнований заработает 88 125 евро, а также получит 250 рейтинговых очков.