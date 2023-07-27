Скандалом завершился суд на полицейскими в Туркестане

Фото: otyrar.kz

В Туркестане вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и незаконном задержании двух подозреваемых. Несогласные с решением суда мужчины разбили стеклянное ограждение, один из них бросился на строну обвинения с кулаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Дело расследовали на протяжении года. На скамье подсудимых оказались шестеро полицейских.

О применении пыток в стенах полиции год назад заявили местные жители. Двоих мужчин задержали по подозрению в краже баранов. А когда те заявили, что скот не крали, из них начали буквально выбивать показания.

После огласки в СМИ в отношении полицейских завели уголовное дело. В итоге решением суда бывших стражей порядка приговорили к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 4 лет.

"Причин сомневаться в доказательствах нет, вина подсудимых доказана, имеются факты пыток и незаконного задержания потерпевших подсудимыми", — сказал судья Абай Бекботаев.

Но родные экс-правоохранителей с приговором оказались не согласны и устроили настоящий скандал. Сами осуждённые также кричали о своей невиновности. Один из полицейских даже разбил стеклянное ограждение и бросился наружу с кулаками в адрес стороны обвинения.

Прокурор и судья поспешили ретироваться. А конвоиры задержали подсудимых. Некоторым родственникам осуждённых потребовалась медицинская помощь.

"Наши дети не виноваты, если бы мой ребёнок был виновен, я бы просто так этого не говорила. Было 27 судебных заседаний. Я не пропускала ни одного. Никаких доказательств не предоставили. Мой сын невиновен. Мы обязательно подадим апелляцию", — сказала мать осуждённого Рая Кудайкулова.

Потерпевшие на судебное заседание не явились.

Экс-полицейские будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности.